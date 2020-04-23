مصر تقرر تقليص حظر التجول الليلي ساعة خلال شهر رمضان





وأكد مدبولي في تصريحات له، أن الإغلاق سيرفع تدريجياً بعد عيد الفطر، لافتا إلى أن الحكومة المصرية، ستبحث كيفية إعادة عجلة الاقتصاد مع مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.





وقال مدبوي: إنه لا بد أن يتعايش العالم مع استمرار بقاء فيروس (كورونا)، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري قادر على تحمل التداعيات السلبية لجائحة (كورونا).





وقال رئيس الوزراء المصري: إن لدينا تحديات كبيرة بسبب توقف عجلة الاقتصاد، مؤكداً أن الإغلاق تسبب بفقدان الملايين لوظائفهم في العالم.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي: إن حظر التجول في شهر رمضان، سيكون من التاسعة مساءً إلى السادسة صباحاً، مشيراً إلى أنه مع نهاية شهر رمضان سنتخذ إجراءات جديدة للتعايش مع فيروس (كورونا).