المفتي حسين يُشدد على أهمية منع الولائم في رمضان

الشيخ محمد حسين

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رام الله - دنيا الوطن

شدد مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، على أهمية قرار الرئيس محمود عباس، بمنع إقامة الولائم في شهر رمضان المبارك، وتوجيهِ تكاليفِ الولائمِ غيرِ الضروريةِ لصالحِ المحتاجينَ منْ أبناءِ شعبنا.



واضاف الشيخ حسين في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الخميس، ان التكافل والتعاون يفرض نفسه في هذه الجائحة التي أصابت الكثير من العائلات بالضرر ولا بد من استغلال الشهر الفضيل؛ لتقديم التبرعات لتلك العائلات بدلاً من الولائم التي تؤدي لتجمعات كبيرة قد تسهم لا قدر الله في انتقال العدوى بين الناس.



ودعا حسين إلى أداء صلاة التراويح في المنازل جماعة لأفراد العائلة الواحدة، مجدداً التاكيد على الالتزام بتوجيهات الرئيس وقرار الحكومة بمنع فتح المساجد والكنائس لما فيها من تجمع كبير للمواطنين، مما يؤثر بصورة مباشرة على صحة المجتمع والأفراد، كما أكد على أن حماية النفس الإنسانية من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.