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شؤون فلسطينية

الشرطة تغلق 14 محل وتوقف 18 شخص مخالفين لحالة الطوارئ

الشرطة تغلق 14 محل وتوقف 18 شخص مخالفين لحالة الطوارئ
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة اليوم 14 محل تجاري وحجزت 6 مركبات وأوقفت 18 شخص لعدم التزامهم بتقيد الحركة التي تفرضه حالة الطوارئ في فلسطين لكبح جماح انتشار فايروس كورونا.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وتماشياً مع حالة الطوارئ في فلسطين للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 المتجدد (كورونا) وللحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين، أغلقت شرطة محافظة رام الله والبيرة 14 محل تجاري لعدم التزامهم بتعليمات الاغلاق التي تفرضها حالة الطوارئ، كما حجزت 6 مركبات وأوقفت 18 شخص كانوا متواجدين بأماكن عامة دون سبب يدعوهم للتواجد هناك.

وأضافت انه  تم التحفظ على الأشخاص تمهيداً لاحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم اصولا. 

هذا وتهيب الشرطة بالمواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والإلتزام بالتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص من اجل الحفاظ على صحتهم وصحة عائلاتهم

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