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محافظ طولكرم يجتمع مع لجنة السلامة العامة ويؤكد على مراقبة الأسواق

محافظ طولكرم يجتمع مع لجنة السلامة العامة ويؤكد على مراقبة الأسواق
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع محافظ طولكرم عصام أبو بكر في دار المحافظة، مع لجنة الصحة والسلامة العامة بمشاركة جميع الأعضاء والجهات المختصة ذات العلاقة، وذلك خلال الاجتماع الدوري ومواصلة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والجولات الرقابية على الأسواق مع حلول شهر رمضان الفضيل.

وشدد المحافظ أبو بكر على توجيهات الرئيس محمود عباس " أبو مازن" وقرارات رئيس الوزراء د. محمد إشتيه للحد من تفشي فيروس كورونا، مع اتخاذ بعض التسهيلات، وتكثيف  الخطوات الصحية  ومراقبة الأسواق، مؤكداً على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير، ومتابعة الأسعار والأسواق، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين،  مشيراً إلى أن التدابير الوقائية تعد  العامل الأهم في مواجهة هذا الفيروس والحد من انتشاره.

وتحدث  المحافظ أبو بكر علن تكثيف الجهود من خلال لجنة الطوارئ والجهات المختصة، ولجنة السلامة العامة، للحفاظ على صحة  أهلنا في محافظة طولكرم، موضحاً بأن كل ذلك يتطلب من جميع المكونات التعاون والشراكة، منوهاً إلى  لجنة السلامة العامة، مكون أساسي ورئيسي على مستوى المحافظة، نظراً لما تقوم به من دور مهم وكبير على مدار العام وقبل حدوث جائحة كورونا.

واستعرض مدير عام صحة طولكرم عبد الفتاح الدرك، الجهود الصحية لمواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى تكثيف تلك التحركات بمتابعة أخذ العينات للعمال العائدين من الداخل، وغيرها من الإجراءات الأخرى لتوسيع رقعة الفحص، مؤكداً على أن الصحة عملت على تكليف موظفي الصحة لمتابعة شروط الوقاية والسلامة العامة بما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، وغيرها من الأمور الأخرى التي تتعلق بالقضايا الصحية وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل.

هذا وقدم مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني بطولكرم كمال غانم برنامج وزارة الاقتصاد لمراقبة الأسواق والعمل من خلال الفرق المختصة لمتابعة البضائع والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات، واتخاذ إجراءات الوقاية في مواجهة جائحة كورونا، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.  

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