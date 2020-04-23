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إسرائيل: تُوجد احتمالية لظهور موجة ثانية من وباء (كورونا)

إسرائيل: تُوجد احتمالية لظهور موجة ثانية من وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
حذر نائب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، البروفيسور إيتمار غروتو، اليوم الخميس، من وجود احتمال كبير لموجة ثانية من انتشار فيروس (كورونا).

وفي سياق تحذيراته، التي نشرتها صحيفة (معاريف) فقد حذر من الخروج الكامل من تعطيل المرافق الاقتصادية والمؤسسات التعليمية في الوقت الحالي، مؤكدًا أن "الاحتمال الأكبر هو أنه ستكون هناك موجة ثانية، وستكون أكبر من الموجة الأولى، وعلينا أن نطور أدوات كي نوقف هذه الموجة في الوقت المناسب".

وأضاف: "لدينا بضع عشرات، الذين جرى فحصهم، وينبغي فحصهم ثانية، وقد رصدنا الخلل فوراً".

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