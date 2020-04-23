إدخال أربعة آلاف إطار سيارة لقطاع غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وصل ظهر اليوم الخميس، عبر معبر (كرم أبو سالم) شاحنات محملة بإطارات السيارات؛ لصالح شركات قطاع غزة.



وقال طرزان دغمش، المتحدث باسم اتحاد تجار إطارات السيارات بغزة، في تصريح لـ"دنيا الوطن": إن الكمية التي دخلت قطاع غزة، اليوم، أربعة آلاف إطار صغير وكبير، وستوزع على 14 تاجراً.