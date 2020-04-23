شاهد: إنشاء 100 غرفة جديدة للحجر الصحي في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأشغال العامة الإسكان، بغزة، اليوم الخميس، عن تخصيص 100 غرفة متنقلة للعزل الصحي؛ لتمكين وزارة الصحة من مكافحة خطر تفشي فيروس (كورونا) المستجد.وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان، خلال جولة تفقدية، برفقة رئيس لجنة لجنة المتابعة الحكومية بغزة، محمد عوض، وفق ما نقلت وكالة (الرأي): "إنه تم إنشاء الغرف المتنقلة من الباطون الجاهز، بحيث ستكون في خدمة وزارة الصحة لاستخدامها كغرف للعزل وللأطباء".وأوضح، أنه سيتم الانتهاء من تسليم الغرف المتنقلة لوزارة الصحة في غضون أسبوعين.