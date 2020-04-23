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شؤون فلسطينية

زيارة: اعتماد صرف دفعات المقاولين في المحافظات الجنوبية بقرابة مليوني دولار

زيارة: اعتماد صرف دفعات المقاولين في المحافظات الجنوبية بقرابة مليوني دولار
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، من إيجاد آلية لاستقبال واعتماد دفعات المقاولين والمكاتب الهندسية العاملين بمشاريع الوزارة في المحافظات الجنوبية، حيث تم اعتماد صرف 7 دفعات لمشاريع المنحة الكويتية بقيمة 1.538.348 دولاراً، والتي يديرها الفريق الوطني لاعادة إعمار غزة.

وقال د. محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان، إنه تمكن بالأمس من حل مشكلة استلام دفعات مشاريع محافظة غزة، والتي أعاقت مؤقتاً وجزئياً تنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية، وشكلت إزعاجاً للمواطنين بهذه المحافظة، كما أن الفريق الوطني، سيقوم بمتابعة هذه الدفعات مع الممول لتجهيزها للصرف، بالرغم من ظروف العمل الصعبة في دولة الكويت وفلسطين.

وذكر بيان لوزارة الإسكان، أن قيمة المنحة الكويتية 200 مليون دولار، مخصصة لمشاريع تغطي جميع مناحي الحياة في القطاع،
وأنه تم اعتماد أيضاً صرف 6 دفعات لمشاريع إسكان حي الندى بشمال قطاع غزة بقيمة 513,889 يورو، ضمن التمويل الإيطالي بقيمة 16.5 يورو. 

كما  يجري حالياً الترتيب لتوقيع عقد اعادة إنشاء المجمع الإيطالي "الاسكاني التجاري" بتمويل مقدارة 4 ملايين يورو، بعد أن دمر في حرب 2014 على غزة، وسيتم التوقيع من قبل المقاول في مكتب الوزير في غزة، ومن قبل الوزارة في رام الله.

في هذه المناسبة، يتقدم الوزير زيارة بالشكر لجميع العاملين في هذه المشاريع، من رئيس وموظفي الفريق الوطني، وطواقم وزارة الأشغال العامة والاسكان في رام الله وغزة، وطواقم الجهات المستفيدة من هذه المشاريع بما في ذلك وزارات الحكم المحلي، الصحة، الزراعة، الإقتصاد، وسلطة المياه، والبلديات، والمؤسسات التعليمية، والجمعيات التي تعنى بالفئات المهمشة وأصحاب الهمم. 

كما أن الشكر موصول، للمكاتب الاستشارية والمقاولين، الذين أبدو مهنية عالية والتزام بقرارات القيادة والحكومية وتعليمات الوزير، بخصوص اجراءات الطوارئ الخاصة بالوقاية من وباء (كورونا).

كما يتقدم الوزير بالشكر أيضاً لمؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة جمعية رجال الأعمال، واللجان الممثلة للسكان، ولجان الأحياء، والمخاتير وبخاصة في حي الشجاعية، والمواطنين الذين تحملوا مسؤولياتهم المجتمعية، بمتابعة عمل المشاريع وتذليل الصعاب امامها، ومؤازرة الوزارة، ضمن الظروف الصعبة وعدم إمكانية التواصل الشخصي بين مقر الوزارة في رام الله وطواقمها في غزة.

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