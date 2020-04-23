ردًا على ترامب.. الصين تتبرع بـ 30 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت السلطات الصينية، اليوم الخميس، بأن بكين تبرعت بـ 30 مليون دولار إضافية، لمنظمة الصحة العالمية لدعم جهودها في مكافحة فيروس (كورونا) المستجد.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، وفق ما نقلت عنه وكالة (شينخوا): إن هذا التبرع، يستهدف بشكل خاص تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في الدول النامية.



وأوضح، أن بلاده سبق أن تبرعت بمبلغ 20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية في آذار/ مارس الماضي، معتبراً أن التبرع يعكس ثقة ودعم الحكومة الصينية، بالدور الذي تقوم به المنظمة العالمية.



يأتي ذلك، في أعقاب قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الذي قرر في الخامس عشر من الشهر الجاري، وقف الدعم المالي الذي تقدمه بلاده لمنظمة الصحة العالمية، بدعوى أنها أساءت إدارة أزمة فيروس (كورونا).