الاحتلال يفكك كرفاناً ويستولي عليه غرب أريحا

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، (كرفاناً)، لأحد المواطنين من قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، واستولت عليه.



وأفادت وكالة (وفا) بأن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة سطيح في القرية، وفككت كرفاناً سكنياً، يعود للمواطن يوسف عليان، واستولت عليه.



يشار إلى أن جرافات الاحتلال، هدمت في الـ 26 من الشهر الماضي، منازل المواطنين مؤيد أبو عبيدة، وثائر الشريف، وياسر عليان، في المنطقة ذاتها.