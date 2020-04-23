قبور جماعية لاستيعاب ضحايا (كورونا) في البرازيل

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت السلطات المحلية في ولاية "أمازوناس"، شمال غربي البرازيل، بحفر مقابر جماعية؛ لدفن الأعداد المتزايدة من الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس (كورونا).



ووفق وكالة (رويترز) فقد أكدت أن ارتفاع أعداد وفيات (كورونا) في مدينة "مانوس" عاصمة الولاية المذكورة، دفع السلطات المحلية لاتخاذ قرار بحفر مقابر جماعية؛ لدفن الموتى فيها.



وقال بيان صادر عن بلدية "مانوس": إن وفيات (كورونا) دفنت بجوار بعضها البعض في مدافن العاصمة، ولم يعد هناك متسع لدفن المزيد، ما دفعهم لحفر مقابر جماعية.



وأشار البيان إلى أن فكرة المقابر الجماعية، نفذت في عدد من البلدان حول العالم، مؤكدًا أن المسؤولين المعنيين، سيكونون حريصين على حفظ هوية أصحاب الجثامين، وأن النعوش ستدفن على مسافات معينة.