إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأكدت مصادر محلية، على أن قوات الاحتلال، أطلقت قنابل الصوت والغاز بكثافة نحو الشبان والبيوت خلال اقتحامها شارع المطار وكفر عقب، مردفة: "اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان، تركزت في حي زغير في كفر عقب، بعد اقتحام القوات المنطقة".



وكان العشرات من جنود الاحتلال والشرطة، اقتحموا حاجز قلنديا وانتشروا في الشوارع والأزقة، واعتلوا أسطح البنايات والمنازل.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال، أزالت كافة اليافطات التي تحمل شعار السلطة الفلسطينية المعلقة في شارع المطار وكفر عقب، وقامت بقصها باستخدام آليات خفيفة.



ويأتي هذا الاقتحام بعد عدة أيام من اجتماع عقد بين بلدية وجيش الاحتلال والارتباط في ضواحي قلنديا والرام، أعلن بعده أن مخيم قلنديا تابع للسلطة الفلسطينية، وكفر عقب هي منطقة تحت السيادة الإسرائيلية والشارع الرئيس أيضًا.