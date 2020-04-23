الخارجية: 1042 إصابة و48 وفاة في صفوف جالياتنا الفلسطينية





وفي مقدمتها الحصول على الموافقات اللازمة لفتح المطارات والمجالات الجوية في عدد من الدول الأساسية. هذا ووزعت اللجنة على أعضائها مجموعة من المهام الأولية التي سيحقق إنجازها وضوحا أكبر امام انشاء مثل هذه الخطة، بما يسهل الانطلاق نحو اعتماد آليات تحرك شفافة وآمنة وعادلة للبدء بتنفيذ الخطة بعد أن يتم اعتمادها من الحكومة الفلسطينية.



يواصل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بذل الجهود لحشد أوسع دعم دولي رسمي وشعبي لاحتياجات دولة فلسطين الطبية والمالية، ويرسل عشرات الرسائل لنظرائه في العالم ويتصل بهم باستمرار لتأمين هذه الاحتياجات، وبالإضافة لما ذكرناه في التقارير السابقة عن الانجازات التي تحققت وأمنت أعداد كبيرة من التبرعات من عينات الفحص ومواد طبية أخرى، أبلغ وزير الخارجية التركي الوزير المالكي خلال مكالمة هاتفية أن الحكومة التركية مشكورة ستقدم 5 مليون دولار لموازنة الطوارئ الفلسطينية، وشحنة كبيرة من المعدات الطبية والمسحات وأجهزة الفحص.





كما أكد وزير الخارجية الفرنسي للوزير د. المالكي أن فرنسا ستقدم التزامها ب 16 مليون يورو للموازنة الفلسطينية، و3.5 مليون يورو عبر الوكالة الفرنسية للتنمية لوزارة الصحة، وسترفع فرنسا مساعداتها للمنظمات الفرنسية التي تعمل لصالح الشعب الفلسطيني. وبجهود الوزير د. المالكي تم تأمين عدد كبير من أجهزة التنفس الاصطناعي المتوقع وصولها خلال الأسابيع القادمة.



بعث وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي رسالة الى نظيره وشقيقه معالي الوزير د. ايمن الصفدي وزير الخارجية والمغتربين في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة للاطمئنان اولا على صحة وسلامة الاردن الشقيق ملكاً وحكومةً وشعباً، وشكره فيها على جميع التسهيلات والمواقف التي يتخذها الاردن الشقيق دعماً واسناداً لدولة فلسطين وشعبها وللجالية الفلسطينية والعالقين متمنياً الخير والسلامة للمملكة بمناسبة حلول شهر رمضان مبارك. كما وضع الوزير المالكي نظيره الاردني في صورة جهود الحكومة الفلسطينية المبذولة لوضع خطة عمل لإعادة الطلاب والعالقين من المواطنين الفلسطينيين في عديد الدول اسوة ما قامت به المملكة، واستفسر منه حول امكانية فتح مطار الملكة علياء الدولي بشكل استثنائي لاستقبال الطائرات المقرر ان تقوم بعمليات اجلاء لطلبتنا والعالقين.



بجهود ومتابعة من الوزير المالكي وقطاع متعدد الاطراف في الوزارة والمندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الاسلامي تضمن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بشأن الاثار المترتبة عن جائحة (كورونا) والاستجابة المشتركة لها في الفقرة 15، ضرورة ايلاء اهتمام خاص للوضع في فلسطين، ودعوة المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال لرفع اية قيود مفروضة على ادخال المواد الطبية والغذائية لتمكين الفلسطينيين من مواجهة الوباء.





ودعا البيان الدول الاعضاء الى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لتعزيز قدرته للتصدي لهذه الجائحة. كما دعت الفقرة 16 من البيان الختامي الدول الاعضاء من المنظمة والمجتمع الدولي الى تقديم المزيد من الدعم المالي لخطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية التي أطلقتها وكالة الأونروا لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.



يتابع فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين في عمان أوضاع العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والعمل جاري على مدار الساعة لإنهاء كافة الترتيبات والإجراءات المتعلقة بحصر أعدادهم النهائية وعناوينهم لتأمين عودتهم الى أرض الوطن بالتنسيق الكامل مع الأشقاء في الأردن، ومتابعة حثيثة أيضا من قبل هيئة الشؤون المدنية والمعابر ووزارة الصحة. نأمل أن يبدأ العمل في ادخال الدفعات الأولى منهم خلال الأسبوع القادم.



بعد نجاح المبادرة الأولى بتشكيل اللجنة الطبية في اسبانيا لتقديم الاستشارات الصحية لأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية، بادر أبناء الجالية وإقليم حركة فتح وبالتنسيق مع السفارة الى طرح المبادرة الثانية ذات الطابع القانوني، بهدف تقديم أي نوع من الاستشارات القانونية المتعلقة بمختلف جوانب الحياة العامة، وتحديدا الجانب المهني والحياتي مثل الإقامة وتجديد الإقامة والجنسية واللجوء وايجار السكن ودفع الضرائب وغيرها، علما بأن لجنة استشارات القانونية ستجيب عن الأسئلة المتعلقة بمختلف الجوانب المذكورة، بمشاركة نخبة من المحاميين ذو الخبرة والمعرفة ومن تخصصات مختلفة في المجالات القانونية وعددهم 10، وتم اعلان أرقام هواتفهم وبريدهم الالكتروني.



تبذل سفارة دولة فلسطين بالقاهرة جهودا كبيرة في متابعة أوضاع الجالية والطلبة والعالقين، للاطمئنان على صحتهم وتقديم أية مساعدة ممكنة للمحتاجين منهم، وتؤكد خلية الأزمة في السفارة أنه وبدءا من تاريخ 5 مارس، باشرت السفارة مهامها بالتواصل مع 3500 من الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات والمعاهد على مستويي التعليم العالي والدراسات العليا في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، عن طريق الاتصال عبر سبعة موظفين يقوم كل منهم بالاتصال بخمسين طالبة وطالبا يوميا أي 350 اتصالاً هاتفيًا يومياً بما كرّس التواصل مع جلّ الطلبة الدارسين في مصر، وذلك من أجل الاطمئنان على وضعهم الصحي والأكاديمي والمعيشي ، وطمأنتهم وارشادهم لآلية التصرف والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ والوقوف على حاجياتهم المختلفة وفق امكانيات السفارة. وكذلك استقبلت خلية الأزمة ومازالت اتصالات يومية مباشرة من أبناء الجالية والعالقين في مصر وخارجها و الطلبة و ذويهم والمرضى؛ على أرقامها الخاصة وكذلك هواتف السفير والمستشارين وكوادر السفارة ، بلغت الاتصالات الواردة 7266 مكالمة هاتفية، ونحو 8750 رسالة خاصة أو عبر تطبيق الواتساب الخاص بها.



تواصل سفارة دولة فلسطين لدى دولة الامارات العربية المتحدة متابعتها واهتمامها الكامل بأبناء الجالية في كافة أماكن تواجدها، ومنذ اللحظة الأولى تم تشكيل لجنة طوارئ من الموظفين في كل من السفارة والقنصلية لمساعدة أبناء الجالية الذين تقطعت بهم السبل. قامت لجنة الطوارئ في السفارة وقنصلية فلسطين بالرد على عشرات المكالمات الهاتفية من ابناء الجالية الفلسطينية المقيمين في دولة الامارات ا لعربية المتحدة.





يواصل القسم القنصلي في سفارة فلسطين عمله كالمعتاد في تقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية الفلسطينية المقيمين في الامارات الغربية المتحدة. تم تمديد 18 جواز سفر فلسطيني استثناءً بناءً على تعليمات معالي وزارة الخارجية. لقد قامت السفارة بالعمل على التنسيق مع سفارات وقنصليات بعض الدول وذلك لبعض الحالات والذين تقطعت بهم السبل والراغبين بالسفر الى الدول التي يقيمون فيها.





لا زالت السفارة والقنصلية تتلقى طلبات من مواطنين زائيرين ومقيمين يرغبون بالعودة لفلسطين لحملة الهوية الفلسطينية، وللدول المستضيفة لحملة الوثائق، حيث يقدر عدد الطلبات بالعشرات ويجري العمل على حصر وتفريغ بياناتهم.





تستمر السفارة والقنصلية في تقديم المساعدات المالية لأبناء الجالية الفلسطينية المحتاجين وبالتعاون مع رجالات الخير فقد تم تقديم المساعدات المالية لعدد 16 مواطن فلسطيني كحالات جديدة حيث يصبح اجمالي الحالات التي تم تقديم مساعدات مالية لهم هي 29 حالة والعدد قابل للزيادة.





لقد تم تقديم بعض المساعدات الغذائية لبعض إفراد الجالية، وتم التواصل مع شركة نافكو للأنظمة الكهروميكانيكية وقد قاموا مشكورين بتقديم كمية (10 أطنان) من مواد التعقيم مع (5) مكائن، سيتم توريدهم للسلطة الفلسطينية عبر شركة متخصصة.





كما ستقوم شركة نافكو للأنظمة الكهروميكانيكية بتوفير (10 طن) من مواد التعقيم والمكائن اللازمة للمخيمات الفلسطينية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة و (10 طن) من مواد التعقيم والمكائن اللازمة للمخيمات الفلسطينية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر مجلس العمل الفلسطيني في دبي والامارات الشمالية.





تفيد السفارة أن عدد الإصابات بفايروس كورونا من أبناء الجالية الفلسطينية هو 20 حالة و4 حالات وفاة بسبب فايروس كورونا، منها وفاة ممرضتين فلسطينيتين عرف منهما ايمان ابراهيم، والممرضتان كانتا على رأس عملهما حين انتقلت لهما العدوى اثناء علاجهما للمصابين بفايروس كورونا، وهذا ما وردنا من اتصالات ابناء الجالية واوضاعهم مستقرة، علماً بأن الجهات الرسمية في دولة الإمارات أمتنعت عن تقديم أي بيانات بخصوص مصابين جدد وذلك للحفاظ على الخصوصية. وتؤكد وجود عدد 18 طالب في أكاديمية الشرطة وعدد 3 طلاب يدرسون في جامعات خاصة وهم حاليا يمارسون نظام التعلم عن بعد، ولا يوجد لديهم مشاكل وبعضهم يريد العودة.



بدأت الجالية الفلسطينية في نيجيريا وبإشراف السفارة بتوزيع الطرود الغذائية ولمدة اربعة أيام في عدة ولايات نيجيرية حيث بدأت الحملة في العاصمة أبوجا وولاية بورت هاركوت بتوزيع أكثر من ٩٠٠ طرد غذائي للمحتاجين النيجيريين، مما كان له الأثر الإيجابي لدى الشعب النيجيري، وستواصل الجالية الحملة لتثبت للعالم اجمع ان شعبنا قادر على العطاء في جميع الظروف الصعبة التي يمر بها.



تطمئن سفيرة دولة فلسطين لدى الكاريبي على عدم وجود أية إصابة في صفوف الجالية المقيمة في دول حوض الكاريبي المختلفة، وأنها على تواصل مستمر مع رؤساء الجاليات ورؤساء الوزراء في تلك الدول لضمان أعلى تنسيق فيما يتعلق باحتياجات المواطنين، وتبادر السفيرة بشكل دائم بالاتصال مع الجاليات للاطمئنان عليها.



تفيد سفارة دولة فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين لسيدة فلسطينية ومواطن فلسطيني حيث ثبت إصابتهما بالفيروس في بروكسل ولوفير، وهم الان قيد الحجر المنزلي وضعهم مستقر، وبالتالي أصبح العدد الإجمالي للإصابات 82 إصابة في بلجيكا وإصابة واحدة في لوكسمبورغ منذ بداية الازمة. استقر عدد من تم شفائهم 40 حالة من بين ابناء الجالية منذ بداية الأزمة.





تم اليوم توزيع 4 مساعدات لأبناء الجالية ليصل مجموع المساعدات المقدمة من طرف السفارة الى 91 مساعدة منذ بداية الجائحة. كما قمنا بإيصال مواد غذائية ومواد نظافة لأخت فلسطينية مصابة وموجودة في منزلها في حالة الحجر المنزلي. تقوم السفارة بمتابعة اوضاع الجالية باستمرار والاتصال بهم، خاصة المتواجدين في مراكز اللجوء.



تواصل سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية متابعة أوضاع كافة أبناء شعبنا الموجودين بتونس كما تسعى جاهدة بكامل امكانياتها المتوفرة بتوفير الحاجيات والمستلزمات الضرورية للحالات الطارئة عبر خلية الأزمة الموجودة بالسفارة.و تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك قامت خلية الازمة بتوزيع 65 سلة غذائية على طلبتنا الموجودين في الولايات الأخرى (سوسة – المنستير – صفاقس) بالإضافة الى استكمال عملية توزيع السلال الغذائية على أبناء الجالية والطلبة في العاصمة ، وفي اطار العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين والتنسيق المشترك مع الجالية الجزائرية بتونس تم تقديم 25 سلة غذائية للأشقاء الجزائريين كهدية رمزية من أشقائهم الفلسطينيين في هذا الظرف الخاص.





كما تعمل خلية الأزمة بالتعامل مع الحالات الطارئة للطلبة الأفارقة من جنسيات مختلفة (زامبيا – النيجر – السنيغال – بوركينا فاسو) حيث قامت أيضا بتسليمهم عدد من السلال الغذائية أسوة بالطلبة الفلسطينيين .وتؤكد السفارة أنه لم يتم تسجيل أية إصابة أو الاشتباه بحالة مصابة بالفيروس في جميع صفوف أبناء الجالية.



تتابع سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي اوضاع الجالية الفلسطينية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتلبية اية احتياجات قد يطلبها ابناء الجالية، وتفيد بوجود اصابة واحدة فقط في صفوفها ووضعها مستقر.





يشار هنا ان لدينا في تشيلي جالية فلسطينية كبيرة ونافذة ولها مؤسسات عريقة يلتف حولها ابناء الجالية، ومشهودا لها في ممارسة عديد الاشكال من التضامن والتكافل الاجتماعي في صفوفها، وهي دائما تبادر بمساعدة العائلات المستورة والمحتاجين.



تطمئن سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية باكستان الاسلامية على سلامة كافة الأخوات والإخوة الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين وكادر السفارة وعائلاتهم وعدم إصابة أي فلسطيني والحمد الله .تتواصل باستمرار خلية الأزمة التي تم تشكيلها بشكل مستمر على التواصل مع كافة الطلبة والجالية للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية وبالتنسيق مع الأخوة في الاتحاد العام لطلبة فلسطين تم توزيع مبالغ نقدية على كافة الأخوة الطلبة في كافة المدن الباكستانية، وتواصل التأكيد التام على الطلبة والجالية والموظفين بالتقيد بتعليمات الوقاية الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية والحكومة الباكستانية.ويتواصل التنسيق بشكل كامل ما بين السفارة والاتحاد في كافة الأمور اليومية والمعيشية للطلبة.

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قضية العالقين من ابناء شعبنا في عديد الدول اجتماعها الأول، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي وحضور وزير المالية ووكيل الوزارة، وزيرة السياحة والاثار، وزير النقل والمواصلات، وعبر التواصل المباشر مع وزيرة الصحة وهيئة المعابر والحدود، حيث اطلعت من الوزير الدكتور المالكي على آخر التطورات والمعلومات المتوفرة بخصوص العالقين، وناقشت اللجنة المبادئ والخطوط العامة التي تحكم عملها باتجاه اقتراح خطة تحرك لإجلائهم، كما تطرقت اللجنة إلى الصعوبات التي ترافق هذه العملية وكيفية التغلب عليها.