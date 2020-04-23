شؤون فلسطينية

أبو نعيم: لن نتردّد بمحاسبة كل من يحاول خرق الإجراءات المُتّبعة الخاصة بـ (كورونا)

أبو نعيم: لن نتردّد بمحاسبة كل من يحاول خرق الإجراءات المُتّبعة الخاصة بـ (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، على تطبيق خطة وزارة الداخلية؛ لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال أبو نعيم، وفق ما نشر موقع وزارة الداخلية: إنه "ترتكز هذا العام على تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة كافة، فليس أمامنا خيارات أخرى، وبهذا الشأن أدعو أبناء شعبنا إلى تفهّم تلك الإجراءات الاضطرارية، والتي لم نكن نرغب بها إلا من أجلهم وحفاظًا على حياتهم".

وأضاف: "أؤكد على أجهزتنا المختصة، والمكلّفة بتنفيذ تلك الإجراءات بالتحلي بالصبر أثناء التنفيذ، وبذل كلّ جهد ممكن لتحقيق ما نصبو إليه بالحكمة والأناة، واللجوء لاستخدام أساليب فرض النظام والقانون في أضيق نطاق، وبعد استنفاد كل الوسائل الأخرى، كما لن نتردّد بمحاسبة كلّ من يحاول خرق الإجراءات المتّبعة، وتهديد حياة المواطنين".

وواصل أبو نعيم حديثه: "لقد اتخذنا قراراتٍ صعبةً؛ لتجنب ما هو أصعب، ولَم يكن سهلاً علينا، قرار إغلاق المساجد ومنع الإفطارات الجماعية، وكل مظاهر التجمعات في الأماكن العامة التي تميز هذا الشهر الكريم؛ وقد جاء كل ذلك بعد دراسة وتعمّق من قبل جهات الاختصاص في الوزارات صاحبة العلاقة، وبعد ما استنفدنا كل جهد ممكن، بما يحقق مصلحة شعبنا بهذه المرحلة".

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