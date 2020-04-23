شؤون فلسطينية

الأوقاف تُطلق خدمة الفتوى عبر الاتصال المباشر

الأوقاف تُطلق خدمة الفتوى عبر الاتصال المباشر
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، خدمة الفتوى والاستفسار حول المسائل الفقهية، عبر الاتصال المباشر.

ونشرت الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الإعلامية، قائمة بأسماء مجموعة من العلماء الجاهزين لاستقبال اتصالات المواطنين، والاجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، حول أية مسائل فقهية، خاصة تلك المتعلقة بشهر رمضان المبارك

وأوضحت الوزارة أنها أطلقت هذه الخدمة، بهدف التيسير على المواطنين، وتسهيل الحصول على الفتوى الصحيحة من أهل الفضيلة العلماء المختصين في الفتوى وهم.

الشيخ | د. عبد الباري خلة | 0599832339.        
الشيخ | د. إحسان عاشور | 0599409245.

الشيخ | د. ماهر الحولي | 0599465666.        
الشيخ | د. شكري الطويل | 0599603092.

الشيخ | د. زياد مقداد | 0599993001.                         
 الشيخ | د. صادق قنديل | 0599301847.

الشيخ | د. تيسير إبراهيم | 0595750515.                      الشيخ | د. عدنان حسان | 0597740688.

الشيخ | د. ياسر فوجو | 0599623964.                          الشيخ | د. محمد الفرا | 0597901252.

الشيخ | د. عبد الله أبو عليان | 0599400472.                 
الشيخ | د. خالد الصليبي | 0595242501.

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