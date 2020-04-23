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مصر تُقر تعديلات لقانون الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)

مصر تُقر تعديلات لقانون الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وافق مجلس النواب المصري، على إدخال تعديلات على قانون حالة الطوارئ، ما يتيح للرئاسة والقضاء العسكري، سلطات أوسع، وسط سعي الحكومة لاحتواء تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

ووفق وكالة (رويترز) فقد أقر مجلس النواب في نهائية جلسة عقدها اليوم، التعديلات التي تقدمت بها الحكومة في قانون حالة الطوارئ رقم 162 والصادر عام 1958.

ووفق الوكالة، فإنه "ستسمح التعديلات للدولة باتخاذ وفرض سلسلة من الإجراءات، التي يطبق بعضها بالفعل لكبح تفشي الفيروس".

كما تشمل هذه التدابير تعليق الدراسة بالمدارس، وحظر التجمعات العامة والخاصة، وإخضاع القادمين من الخارج للحجر الصحي، وحظر تصدير بضائع ومواد معينة، وفرض قيود على التجارة أو نقل السلع.

ومن المقرر، أن تسمح الإجراءات للدولة، بإعادة توجيه المستشفيات الخاصة، وأطقمها لمساعدة نظام الرعاية الصحية العامة لفترة محددة، وتحويل مدارس وشركات وغيرها من المرافق العامة إلى مستشفيات ميدانية.

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