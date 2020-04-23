العراق: إطلاق سراح أكثر من 20 ألف متهم لمنع انتشار (كورونا) بالسجون

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، إطلاق سراح أكثر من 20 ألف متهم؛ لمنع انتشار فيروس (كورونا) في السجون.



وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى، نشرته (السومرية نيوز): إن "محاكم الجزاء، تتخذ القرارات المناسبة؛ لتقليل عدد الموقوفين".



وأوضح: "انسجاماً مع قرارات خلية الأزمة، وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى، بخصوص التقليل ‏من مخاطر انتشار فيروس (كورونا) فقد بلغ عدد المتهمين، الذين تم إطلاق سراحهم لغاية ‏‏اليوم 20040 متهما".