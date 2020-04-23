العراق: إطلاق سراح أكثر من 20 ألف متهم لمنع انتشار (كورونا) بالسجون
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، إطلاق سراح أكثر من 20 ألف متهم؛ لمنع انتشار فيروس (كورونا) في السجون.
وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى، نشرته (السومرية نيوز): إن "محاكم الجزاء، تتخذ القرارات المناسبة؛ لتقليل عدد الموقوفين".
وأوضح: "انسجاماً مع قرارات خلية الأزمة، وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى، بخصوص التقليل من مخاطر انتشار فيروس (كورونا) فقد بلغ عدد المتهمين، الذين تم إطلاق سراحهم لغاية اليوم 20040 متهما".
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، إطلاق سراح أكثر من 20 ألف متهم؛ لمنع انتشار فيروس (كورونا) في السجون.
وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى، نشرته (السومرية نيوز): إن "محاكم الجزاء، تتخذ القرارات المناسبة؛ لتقليل عدد الموقوفين".
وأوضح: "انسجاماً مع قرارات خلية الأزمة، وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى، بخصوص التقليل من مخاطر انتشار فيروس (كورونا) فقد بلغ عدد المتهمين، الذين تم إطلاق سراحهم لغاية اليوم 20040 متهما".
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