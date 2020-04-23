إصابة شاب بجراح خطيرة بعد انزلاق دراجته النارية في شارع البحر بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت شرطة المرور في قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، بإصابة شاب إثر انزلاق دراجته النارية.
وقالت المرور في تصريح مقتضب: إن الشاب براء حسن الغمري (19 عامًا) من سكان المغازي، أصيب بجراح خطيرة، إثر انزلاق ذاتي لدراجة نارية على شارع الرشيد (البحر) بالقرب من مطعم حيفا.
أفادت شرطة المرور في قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، بإصابة شاب إثر انزلاق دراجته النارية.
وقالت المرور في تصريح مقتضب: إن الشاب براء حسن الغمري (19 عامًا) من سكان المغازي، أصيب بجراح خطيرة، إثر انزلاق ذاتي لدراجة نارية على شارع الرشيد (البحر) بالقرب من مطعم حيفا.
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