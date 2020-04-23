إصابة شاب بجراح خطيرة بعد انزلاق دراجته النارية في شارع البحر بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت شرطة المرور في قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، بإصابة شاب إثر انزلاق دراجته النارية.



وقالت المرور في تصريح مقتضب: إن الشاب براء حسن الغمري (19 عامًا) من سكان المغازي، أصيب بجراح خطيرة، إثر انزلاق ذاتي لدراجة نارية على شارع الرشيد (البحر) بالقرب من مطعم حيفا.