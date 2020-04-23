الزراعة بغزّة تُوجه رسالة لمربي الدواجن بشأن ترخيص مزارعهم

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رام الله - دنيا الوطن

دعت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أصحاب مزارع الدواجن، إلى ترخيص مزارعهم بشكل مجاني.



وقالت الوزارة في بيان صحفي ورد "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "لن يستفيد من أي مساعدات حكومية أو غير حكومية، من ليس لدية مزرعة مُرخصة".



وأوضحت الزراعة، أن من أهم الشروط الفنية المطلوبة لترخيص مزرعة الدجاج اللاحم، أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية، وأن يكون سقف المزرعة مغطى بالإسبست أو الزينقو المغلف أو الباطون، بالإضافة لوجود غرفة لحفظ الأعلاف محكمة الإغلاق ومحمية من الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس والجرذان والعصافير، وتكون مفصولة عن الحظيرة.



وأضافت: "من ضمن شروط الترخيص ألا يقل ارتفاع الحظيرة عن 3 أمتار، ووجود أحواض تعقيم بعمق وسعة مناسبة تحتوي على مواد مطهرة، توضع على أرضية وبوابات المزرعة الخارجية والداخلية، وإحاطة المزرعة بسياج للحماية، مع بوابة كبيرة تسمح بضبط الدخول والخروج، فضلاً عن تجهيز المزرعة بوسائل التهوية والتبريد والتدفئة السليمة".