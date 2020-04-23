مستوطن يُطلق الرصاص بجانب حاجز أقامه متطوعون شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق مستوطن، اليوم الخميس، الرصاص، قرب حاجز أقامة متطوعون على مدخل قرية كيسان شرق بيت لحم، في إطار جهود منع انتشار فيروس (كورونا) المستجد.



وقال وكالة (وفا): إن مستوطناً، أطلق الرصاص في الهواء، أثناء مروره على الشارع الرئيسي، قرب حاجز شعبي أقيم عند مدخل قرية كيسان، في إطار جهود منع انتشار فيروس (كورونا) المستجد.



يذكر، أن قوات الاحتلال والمستوطنين، يحاولون دوماً مضايقة المتطوعين على الحاجز، آخرها إزالة العلم الفلسطيني المثبت عنده.