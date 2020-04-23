اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال ببلدة كفر عقب شمال القدس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشبان فلسطينيين، صباح اليوم الخميس، ببلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة.



وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، قامت بإلقاء قنابل الغاز والصوت، وأطلقت أعيرة معدنية مغلفة بالمطاط صوب الشبان وفي شوارع البلدة.



وأضافت، إن قوات الاحتلال، استخدمت آلة قص الحديد، لقص يافطات في شوارع البلدة.



وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتها بحق الفلسطينيين، لفرض مزيدٍ من السيطرة على القدس والضفة المحتلتين، بينما تتنصل من دورها وواجباتها لاسيما الصحية منها في ظل (كورونا) تجاههم، وتعتدي عليهم؛ لتنفيذ مخططاتها التهويدية والعنصرية في المدينة.