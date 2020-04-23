شؤون فلسطينية

منصور: ابتزاز القيادة للجبهة الشعبية وتجويعها لم ولن يُحقق أهدافها

منصور: ابتزاز القيادة للجبهة الشعبية وتجويعها لم ولن يُحقق أهدافها
عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين منصور
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حسين منصور، أن الجبهة، ستواصل تصديها لنهج التفرد والهيمنة على القرار الوطني، واستمرار اختطاف المنظمة؛ لصالح أجندات خاصة.

وأضاف منصور في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن": "في ظل استمرار هذه القيادة المتنفذة بنهجها المدمر، والذي لم يتوقف، ومواصلة رهانها على برنامجها السياسي الهابط، وتفردها بالقرار الوطني، وضربها قرارات الإجماع الوطني بعرض الحائط، بل تجاوز ذلك إلى ممارسات متعمدة وممنهجة؛ لابتزاز شعبنا ومحاولة تركيعه وتجويعه، وفرض عقوبات جماعية عليه، وصولاً لاستمرار عملية القرصنة على حقوق الجبهة، فإن الجبهة ستواصل ضغطها من خلال الاشتباك الديمقراطي مع هذه القيادة".

وشدد منصور على أن كل المحاولات السابقة والحالية من قبل هذه القيادة؛ لابتزاز الجبهة وتجويعها، لم ولن تحقق أهدافها، فالجبهة قوية ومتماسكة، وهي في الوقت الذي تقاوم الهجمة (الصهيونية) على قياداتها وكوادرها، فإنها قادرة كما كل مرة على إفشال كل المؤامرات التي تستهدفها، وتستهدف النيل من مواقفها الوطنية الأصيلة، وصوتها المعارض للسياسات، على حد قوله.

وختم منصور بيانه، موجهاً رسالة للقاصي والداني، بأن الجبهة لا يمكن على الإطلاق، أن تقايض على مبادئها، ولن تخضع يوماً للابتزاز السياسي، وستكون الجدار الصلب، الذي ستتحطم عليه كل المؤامرات والسياسات التفردية والسلطوية المدمرة. 

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