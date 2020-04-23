شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال يُمارس إرهاباً جديداً ضد الأسرى وعائلاتهم

نادي الأسير: الاحتلال يُمارس إرهاباً جديداً ضد الأسرى وعائلاتهم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير، اليوم الخميس، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تُمارس إرهاباً جديداً ضد الشعب الفلسطيني، من خلال إصدار أمر عسكري جديد، يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات وحتى البنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

واعتبر نادي الأسير، أن الأمر العسكري، الذي يدخل حيز التنفيذ في التاسع من شهر أيار/ مايو المقبل، تحول خطير، يفرض على الشعب الفلسطيني بكافة أطره، وتشكلاته الرسمية والفصائلية والأهلية الاستعداد لمواجهة جديدة مع الاحتلال.

وأضاف نادي الأسير في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل وبكافة أدواته، محاولاته النيل من حقوق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وكذلك المحررين منهم، عبر فرض المزيد من القوانين والأوامر العسكرية، وذلك بعد فشله في وقف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء، وذلك بإصرار القيادة الفلسطينية على دفعها.

وبين نادي الأسير، أن الاحتلال وعلى مدار السنوات الماضية، حاول ربط  النضال الفلسطيني، وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين، الذين ناضلوا من أجل حقهم بالحرية والاستقلال.

وتابع نادي الأسير، إذ يبدأ الاحتلال في هذه السياسة الجديدة، التي يحاول من خلالها إرهاب الجهاز المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي سيكون له تداعيات على عشرات الآلاف من عائلات الأسرى والمحررين منهم، خاصة أنه بدأ فعلياً بملاحقة أموال عائلات أسرى ومحررين، من الأراضي المحتلة عام 1948م، ومن القدس، وسرقتها بطرق مقننة.

ودعا نادي الأسير مجدداً، كافة المؤسسات إلى رفض التعاطي مع هذه الإجراءات القمعية، والتصدي لها ضمن أوسع جبهة وطنية في الوطن والخارج، وكذلك في الميدان، وفي كافة المحافل الدبلوماسية والقضائية الدولية، والتي تأتي قبل شهرين من تنفيذ عملية الضم الكبرى المنصوص عليها في (صفقة القرن) المشؤومة.

وشدد النادي على أنه لابد أن تكون هناك لائحة من الإجراءات الفلسطينية ذات الطابع العملي والشامل، كفيلة بأن توصل الاحتلال إلى قناعة بأن إجراءاته مصيرها السقوط والفشل.

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