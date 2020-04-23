شؤون فلسطينية

حنا: ندعو إلى إطلاق سراح الأسرى وللوحدة والتكافل بظل وباء (كورونا)

حنا: ندعو إلى إطلاق سراح الأسرى وللوحدة والتكافل بظل وباء (كورونا)
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
دعا المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إلى ضرورة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال، وخاصة في ظل وباء (كورونا) وإلى نبذ الانقسامات والتصدعات الداخلية والوحدة والتكافل في ظل الظروف الراهنة.

وقال بأن المؤامرة علينا كبيرة ومتشعبة والمتآمرون كثيرون؛ ولذلك فإننا نحن بحاجة إلى نبذ وإنهاء الانقسامات وتوحيد الصفوف، فالاحتلال يستغل وباء (كورونا) لتمرير مشاريعه وأجنداته في المدينة المقدسة، ومن الأهمية بمكان في هذه الظروف العصيبة، التي نمر بها، أن يتم العمل على إنهاء كل مظاهر الانقسام الفلسطيني الداخلي، لكي نكون جبهة فلسطينية واحدة متراصة في الدفاع عن أعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث ألا وهي قضية شعبنا الفلسطيني.

وأضاف: "ليس من المنطق والعدل، أن تبقى حالة الانقسام قائمة في ديارنا مع كل ما يحيط بنا من مشاريع استعمارية واحتلالية، والتي ازدادات وتيرتها مع وباء كورونا".

وختم: ان شعبنا الفلسطيني، لن يتخلى عن حقوقه وثوابته وانتمائه لهذه الأرض المقدسة، وسيبقى الفلسطينيون يناضلون من أجل حريتهم واستعادة حقوقهم السليبة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يفكك كرفاناً ويستولي عليه غرب أريحا

الاحتلال يفكك كرفاناً ويستولي عليه غرب أريحا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

الخارجية: 1042 إصابة و48 وفاة في صفوف جالياتنا الفلسطينية

الخارجية: 1042 إصابة و48 وفاة في صفوف جالياتنا الفلسطينية

أبو نعيم: لن نتردّد بمحاسبة كل من يحاول خرق الإجراءات المُتّبعة الخاصة بـ (كورونا)

أبو نعيم: لن نتردّد بمحاسبة كل من يحاول خرق الإجراءات المُتّبعة الخاصة بـ (كورونا)

وزارة الأوقاف تدعو المواطنين لجعل بيوتهم مساجد

وزارة الأوقاف تدعو المواطنين لجعل بيوتهم مساجد

بسبب سرقتها.. الاتصالات تعتذر من مشتركيها عن انقطاع الخدمة ببعض الأحياء بقطاع غزة

بسبب سرقتها.. الاتصالات تعتذر من مشتركيها عن انقطاع الخدمة ببعض الأحياء بقطاع غزة

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (14) مواطناً من الضفة

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (14) مواطناً من الضفة

صندوق (وقفة عز) يعلن الثامن من أيار يوماً وطنياً للتبرع للصندوق

صندوق (وقفة عز) يعلن الثامن من أيار يوماً وطنياً للتبرع للصندوق

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

الخارجية: 1042 إصابة و48 وفاة في صفوف جالياتنا الفلسطينية

الخارجية: 1042 إصابة و48 وفاة في صفوف جالياتنا الفلسطينية

وزارة الأوقاف تدعو المواطنين لجعل بيوتهم مساجد

وزارة الأوقاف تدعو المواطنين لجعل بيوتهم مساجد

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (14) مواطناً من الضفة

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (14) مواطناً من الضفة

صندوق (وقفة عز) يعلن الثامن من أيار يوماً وطنياً للتبرع للصندوق

صندوق (وقفة عز) يعلن الثامن من أيار يوماً وطنياً للتبرع للصندوق

الأوقاف تُطلق خدمة الفتوى عبر الاتصال المباشر

الأوقاف تُطلق خدمة الفتوى عبر الاتصال المباشر

الخارجية: المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثلة كندا الجديدة لدى فلسطين

الخارجية: المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثلة كندا الجديدة لدى فلسطين

إصابة شاب بجراح خطيرة بعد انزلاق دراجته النارية في شارع البحر بغزة

إصابة شاب بجراح خطيرة بعد انزلاق دراجته النارية في شارع البحر بغزة

منوعات

شاهد آخر صورة لعلاء ولى الدين قبل وفاته بساعات

شاهد آخر صورة لعلاء ولى الدين قبل وفاته بساعات

شاهد: رد فعل غير متوقع لسمية الخشاب في برنامج مقالب

شاهد: رد فعل غير متوقع لسمية الخشاب في برنامج مقالب

لماذا خضع أحمد السقا لفحص &#34;كورونا&#34; مرتين؟

لماذا خضع أحمد السقا لفحص "كورونا" مرتين؟

الموت يفجع كاظم الساهر

الموت يفجع كاظم الساهر

أول تعليق من أحمد عدوية بعد &#34;سب الدين&#34;.. من التي استفزته؟

أول تعليق من أحمد عدوية بعد "سب الدين".. من التي استفزته؟

كيلي جينر تظهر بلوك صادم.. لم يُميزها جمهورها

كيلي جينر تظهر بلوك صادم.. لم يُميزها جمهورها

شاهد: منى زكي تُشارك جمهورها &#34;مرمطتها&#34; مع أطفالها

شاهد: منى زكي تُشارك جمهورها "مرمطتها" مع أطفالها

محمد عبده يتصدر &#34;الترند&#34; بحفلة من منزله.. وفتاة غامضة تثير التساؤلات

محمد عبده يتصدر "الترند" بحفلة من منزله.. وفتاة غامضة تثير التساؤلات

العراقية همسة ماجد تثير غضب جمهورها بتصريحها عن الرجال

العراقية همسة ماجد تثير غضب جمهورها بتصريحها عن الرجال

نحافة وفاء موصللي الزائدة تثير قلق جمهورها

نحافة وفاء موصللي الزائدة تثير قلق جمهورها

عربي

مصر تُقر تعديلات لقانون الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)

مصر تُقر تعديلات لقانون الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)

العراق: إطلاق سراح أكثر من 20 ألف متهم لمنع انتشار (كورونا) بالسجون

العراق: إطلاق سراح أكثر من 20 ألف متهم لمنع انتشار (كورونا) بالسجون

السيسي يُحذر من اتخاذ &#34;إجراءات أصعب&#34; إذا تطور وباء (كورونا)

السيسي يُحذر من اتخاذ "إجراءات أصعب" إذا تطور وباء (كورونا)

هزة أرضية تضرب السعودية

هزة أرضية تضرب السعودية