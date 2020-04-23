حنا: ندعو إلى إطلاق سراح الأسرى وللوحدة والتكافل بظل وباء (كورونا)



وقال بأن المؤامرة علينا كبيرة ومتشعبة والمتآمرون كثيرون؛ ولذلك فإننا نحن بحاجة إلى نبذ وإنهاء الانقسامات وتوحيد الصفوف، فالاحتلال يستغل وباء (كورونا) لتمرير مشاريعه وأجنداته في المدينة المقدسة، ومن الأهمية بمكان في هذه الظروف العصيبة، التي نمر بها، أن يتم العمل على إنهاء كل مظاهر الانقسام الفلسطيني الداخلي، لكي نكون جبهة فلسطينية واحدة متراصة في الدفاع عن أعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث ألا وهي قضية شعبنا الفلسطيني.



وأضاف: "ليس من المنطق والعدل، أن تبقى حالة الانقسام قائمة في ديارنا مع كل ما يحيط بنا من مشاريع استعمارية واحتلالية، والتي ازدادات وتيرتها مع وباء كورونا".



وختم: ان شعبنا الفلسطيني، لن يتخلى عن حقوقه وثوابته وانتمائه لهذه الأرض المقدسة، وسيبقى الفلسطينيون يناضلون من أجل حريتهم واستعادة حقوقهم السليبة.

رام الله - دنيا الوطندعا المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إلى ضرورة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال، وخاصة في ظل وباء (كورونا) وإلى نبذ الانقسامات والتصدعات الداخلية والوحدة والتكافل في ظل الظروف الراهنة.