قدري أبو بكر يُحذر من الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى ومضاعفة معاناتهم خلال رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

حذّر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الخميس، من استمرار إجراءات إدارة سجون الاحتلال التعسفية، تجاه الأسرى خلال شهر رمضان الفضيل، ومضاعفة معاناتهم، جراء ظروف اعتقالهم القاسية، لاسيما في ظل مخاطر انتشار فيروس (كورونا) وتفشيه في إسرائيل.



وقال أبو بكر في تصريح وصل "دنيا الوطن": "ونحن على أعتاب الشهر المبارك، ما زال 5000 أسير فلسطيني، يقبعون داخل سجون الاحتلال، من بينهم عشرات النساء والمسنين ومئات المرضى والأطفال، سيعانون معاناة مزدوجة هم وعائلاتهم، بسبب الفراق ومرارة البعد والحرمان القصري الناتج عن غطرسة المحتل الإسرائيلي".



وأضاف، أن المعاناة لا تقتصر صورها على الحرمان من الالتقاء والتفاف الأسير مع عائلته حول مائدة واحدة، أو التواصل والتزاور واستقبال الأطفال، وصلة الأرحام على شبك الزيارة، فإدارة السجون، وقوات قمعها، تتعمد التضييق على الأسرى وذويهم في هذا الشهر الفضيل، وتسعى جاهدة للتنكيد عليهم، عبر مجموعة من الإجراءات التعسفية والتنقلات والاقتحامات والاعتداءات والتفتيش المستمر لغرف السجون، وخيام المعتقلات، وحتى زنازين العزل الانفرادي، كما تعمد التلاعب بمواعيد تقديم وجبات الإفطار، خاصة في مراكز التوقيف والتحقيق، وتقديم تلك الوجبات في كثير من الأوقات بكميات ونوعيات سيئة للغاية.



كما تضع العراقيل أمام حرية ممارسة الشعائر الدينية، وقراءة القرآن بصوت جهور وصلاة التراويح في ساحة القسم، وهذا يخالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف (تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين أياً كانت عقيدتهم، الأماكن المناسبة لإقامة شعائرهم الدينية).



وبين أبو بكر، أن رمضان هذا العام، يأتي بظروف قاسية واستثنائية، ويحل على الأسرى عشية استشهاد أحد المعتقلين، وهو الأسير نور البرغوثي، كما يأتي في ظل انتشار وباء خطير، قد يتسلل إلى غرف الأسرى بفعل إهمال ظروف السلامة العامة للأسرى من قبل إدارة المعتقلات الإسرائيلية، وتعمدها سحب عشرات الأصناف من المواد الغذائية والمنظفات من (كانتينا) السجون، ما يشكل عبئاً آخر فوق معاناتهم.



وفي ذات السياق، تقدم أبو بكر، بمناسبة حلول الشهر الفضيل من الأسرى البواسل والأسيرات الماجدات، بأحر التحايا على صبرهم وصمودهم الأسطوري، متمنياً لهم الفرج القريب والعاجل، وأن يحل العام القادم، وقد تحرر الأسرى، وبيضت كافة السجون.