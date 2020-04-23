الشرطة تضبط 95 مركبة لمخالفة أصحابها إجراءات الطوارئ في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة، اليوم 95 مركبة لمخالفة أصحابها إجراءات الطوارئ في محافظة الخليل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه استمراراً لجهود جهاز الشرطة في متابعة إجراءات الطوارئ في محافظة الخليل، فقد تم اليوم ضبط 95 مركبة لمخالفة أصحابها إجراءات الطوارئ في عدة مناطق من المحافظة".



وأضافت: أنه تم حجز هذه المركبات إدارياً، من قبل شرطة المرور، ومخالفة أصحابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حسب الأصول.



وأكدت استمرار الجهود والعمل على تطبيق قرارات حالة الطوارئ، داعية الإخوة المواطنين للالتزام، وذلك من أجل الحفاظ على حياتهم وسلامتهم.