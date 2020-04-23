(إيسيسكو) تقدم مستلزمات طبية وصحية وإغاثية دعماً لفلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، عن تقديم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع مؤسسة الوليد الإنسانية، من خلال اللجنة الوطنية الفلسطينية، دعم لموازنة عاجلة، تقوم اللجنة الوطنية بدورها بتقديمها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، لمساعدة المواطنين المتأثرين بفيروس (كورونا)، وتزويدهم بالمنتجات الصحية ومجموعات اللوازم الطبية في المناطق الأكثر ضرراّ وتأثراً.وتأتي هذه المبادرة، استجابة للأزمة الصحية العالمية لجائحة فيروس (كورونا)، وفي إطار خطة العمل التي تقوم بها مديرية العلوم الإنسانية والاجتماعية بمنظمة العالم الإسلامي (إيسيسكو)، وذلك بسياق تنفيذ برنامجها بعنوان: "القوافل الطبية والاجتماعية التعليمية- حالات كورونا".وشكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أ.د. علي زيدان أبو زهري، رئيس اللجنة الوطنية، منظمة (إيسيسكو) وعلى رأسها المدير العام د. سالم بن محمد المالك، وكافة العاملين فيها، على هذا الدعم الذي يعبر عن اللحمة والتكاتف ما بين الأمة الإسلامية في ظل الحرب على هذا الفيروس، ومثمناً سرعة الاستجابة للحاجات الإنسانية المهمة للوقاية من خطر هذه الجائحة، لما فيه من صون لحياة وكرامة الإنسان في عالمنا الإسلامي.وستتولى اللجنة الوطنية، توريد التجهيزات الطبية والوقائية، حيث سيتم رصد الجزء الأول من هذه الموازنة؛ لشراء المستلزمات الصحية من مواد مطهرة، وجل وقائي، وغيرها من المواد الوقائية، والتي سيتم توزيعها على فئة بيوت المسنين، والمراكز الاجتماعية والصحية والمستشفيات.على أن يتم رصد الجزء الثاني من الموازنة؛ لتعزيز القدرات الوطنية والمحلية، استجابة لتداعيات جائحة (كورونا) من خلال التبرعات الطبية وإمداد المواطنين الأكثر ضرراّ وتأثراً من خلال مجموعة المستلزمات الطبية، والقفازات المطاطية، وموازين الحرارة، ومجموعة فيتامينات، والأقنعة الواقية، والأدوية المضادة للحمى... إلخ، وتستهدف المراكز الصحية والمستشفيات الواقعة في المناطق الأكثر ضرراً.