الخارجية: 3 وفيات بـ (كورونا) بالجالية الفلسطينية بالإمارات وارتفاع الإصابات لـ 20





وأضافت الخارجية في تصريح وصل "دنيا الوطن": "نعتذر عن ذكر أسماء الوفيات لأسباب تخص ذويهم، فمن خلال متابعتها المتواصلة لأوضاع الجالية الفلسطينية، أفادتنا سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بتسجيل ثلاث حالات وفاة في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا".





وأعلنت الخارجية عن ارتفاع عدد الإصابات، في صفوف الجالية الفلسطينية في الإمارات إلى 20 إصابة.



أعلنت الخارجة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة، في صفوف الجالية، بسبب فيروس (كورونا) كان آخرها ممرضة فلسطينية.