الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق في آذار المنصرم

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رام الله - دنيا الوطن

قال الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سجلت ارتفاعا نسبته 0.53% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بشهر شباط 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 106.00 مقارنة بـ105.44 خلال الشهر السابق.



وأضاف الاحصاء في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ان أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال سجلت ارتفاعا نسبته 1.17%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 0.30%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا مقداره 0.90% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بالشهر السابق.



ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية:



سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية، ارتفاعا نسبته 0.54% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بشهر شباط 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.75 مقارنة بـ105.18 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).



وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا نسبته 1.17%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.33%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.94% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بالشهر السابق.



ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم



وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.57% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بشهر شباط 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 103.61 مقارنة بـ103.03 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).



وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.05%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.45%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.91% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بالشهر السابق.



ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق



سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية، ارتفاعاً نسبته 0.42% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بشهر شباط 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.09 مقارنة بـــ108.63 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).



وسجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.75%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.72%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 1.52%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بالشهر السابق.



ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه



سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية، ارتفاعاً نسبته 0.23% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بشهر شباط 2020، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 114.60 مقارنة بـ114.34 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).



وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.24%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 119.63 مقارنة بـ119.35 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).



وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.20%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 103.53 مقارنة بــ103.33 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).



ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري



سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية، ارتفاعاً نسبته 0.29% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بشهر شباط 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.83 مقارنة بــ109.52 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).