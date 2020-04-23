وزيرة الصحة: تسجيل ست حالات مُصابة بفيروس (كورونا) بينهم ممرض

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أنه تم تسجيل ست حالات جديدة مُصابة بفيروس (كورونا) بينهم ممرض، انتقلت إليه العدوى من مصابين.



وقالت الكيلة، خلال الإيجاز الحكومي الصحفي، المتعلق بإحصائيات فيروس (كورونا) في فلسطين: إن أعداد الإصابات بفلسطين ارتفعت إلى 480 إصابة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 92 حالة، عقب تعافي خمسة مصابين.



وأوضحت، أن الحالات النشطة في فلسطين إلى 384 حالة، وارتفعت أعداد المصابين بالكادر الطبي إلى ثماني حالات، فيما نسبة المصابين من فئة العمال، وصلت إلى 75%.



إلى ذلك، أكدت وزيرة الصحة، أنه سيتم استئناف العمل في العيادات الطبية الحكومية بكافة المناطق، اعتبارًا من الأحد المقبل.