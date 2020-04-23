فتاوى مجلس علماء فلسطين في أحكام الصيام الضرورية التي يحتاجها كل صائم

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رام الله - دنيا الوطن

أعدت هيئة أمناء المجلس، بإشراف لجنة الإفتاء في مجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج، أحكام الصيام الضرورية التي يحتاجها كل صائم.



أجمع الفقهاء، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن المفطرات خمس وهي: الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس.



ومن أحكام الصيام والمفطرات في رمضان كما وردت:



١- يجوز صيام كل رمضان بنية واحدة كما يجوز نية عن كل يوم.

٢- الكبير في السن أو المريض الممنوع من الصيام بشكل دائم، يفطر وعليه فدية إطعام مسكين أقلها وجبتين عن كل يوم، أو بقيمتهما نقدا.

٣- المريض الذي يرجى شفاؤه، عليه القضاء فقط.

٤- المرأة المرضع أو الحامل إذا خافت على جنينها عليها القضاء والفدية معا، وهناك قول بالقضاء فقط، وإذا خافت على نفسها فعليها القضاء فقط.

٥- يجوز للمسافر إذا تجاوز مسافة ٨٤ كلم، للوصول لمقصد السفر، وبأي وسيلة كانت أن يفطر خلال سفره، والصيام أفضل إذا تحمل المشقة.

٦- من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، وصيامه صحيح ولا قضاء عليه.

٧- من أكل أو شرب خطأ فيبقى ممسكا إحتراما لنهار رمضان وعليه القضاء بعده.

٨- أي شيئ يدخل من منفذ مفتوح كالأنف والأذن والعين والفم، إلى الجوف ويتجاوز الحلق يفطر، وما لا يتجاوز الجوف والحلق لا يفطر.

٩- الكحلة والقطرة في العين والأذن لا تفطر وفي الأنف تفطر إذا تجاوزت الحلق.

١٠- شم العطر والتعرض للغبار أو الضباب ووضع الأوكسجين (الهواء) للمريض لا يفطر.

١١- الإستنشاق والمضمضة للوضوء دون مبالغة ودون دخول شيء للجوف لا يفطر، أما اذا دخل ماء إلى الجوف خطأ أفطر لكنه يمسك وعليه القضاء، وما علق من ماء الوضوء بعد تفله لا حرج فيه.

١٢- الإستحمام في أي وقت لا يفطر شرط ان لا يدخل شيء إلى الجوف.

١٣- السباحة في رمضان لا تفطر شرط أن لا يدخل شيء إلى الجوف والأفضل تركها في رمضان.

١٤- إبرة البنج لقلع وترصيص وتنظيف الاسنان واللثة دون دخول شيء إلى الجوف لا يفطر.

١٥- الإبرة في العضل والبنج الجزئي لا يفطر.

١٦-الحقنة بالشرج وإبرة المصل تفطر، وإذا خلت الحقنة من مواد لا تفطر.

١٧- تنظيف الفم بالمعجون والفرشاة و(السواك) والغرغرة كل ذلك لا يفطر شرط أن لا يدخل شيئ إلى الجوف.

١٨- بخاخة الرذاذ والحبة تحت اللسان للمريض لا تفطر أما البخاخة التي يخرج منها مادة لزجة تفطر.

١٩- تذوق الطعام باللسان ثم تفله دون دخول شيء منه إلى الجوف لا يفطر أما إذا دخل منه إلى الجوف خطأ أفطر لكنه يمسك وعليه القضاء.

٢٠- بلع الريق لا يفطر شرط ان لا يجمع في الفم ثم يبلع.

٢١- خروج النخامة والبلغم من الحلق لا يفطر، وأما بلعهما عمدا يفطر وعليه الإمساك والقضاء.

٢٢- التحميلة وسحب الدم والحجامة كل ذلك لا يفطر.

٢٣- النرجيلة والسيجارة تفطر.

٢٤- القبلة العابرة للزوجة لا تفطر شرط أن يأمن شهوته.

٢٥- القيء لا يفطر إذا غلب صاحبه، ويفطر إذا تعمده وعليه الإمساك والقضاء.

٢٦- دهن المراهم والزيوت على جزء من الجسد لا يفطر.

٢٧- الفحص النسائي للمرأة وتوابعه لا يفطر.

٢٨- المستحلم لا يفطر يغتسل وصيامه صحيح، أما العادة السرية فهي حرام وتفطر وعليه الإمساك احتراما لرمضان وعليه القضاء.

٢٩- من كان عليه قضاء أيام من رمضان الماضي وهو قادر على الصيام، فعليه ان يقضيها قبل دخول رمضان القادم، وإلا فيكون عليه قضاء وفدية، ورأي اخر القضاء فقط.

٣٠- العمل برش المبيدات والمعقمات والموبيليا ودهان السيارات مع وضع كمامة وعدم دخول شيء إلى الجوف لا يفطر.

٣١- مرض الزهايمر له اعراض ومراحل، تبدأ بالنسيان وتناقص بالذاكرة، وتنتهي بفقدان الذاكرة كلياً، فمن صام في مرحلة النسيان وتناقص الذاكرة فأكل او شرب ناسيا فصومه صحيح ولا قضاء عليه، ومن وصل الى حد الخرف بسبب الزهايمر، وتغير عقله، واصبح لا يعي، سقط عنه الصوم والصلاة، ولا كفارة عليه، لأن من شرط التكليف صحة العقل، ويرى البعض وجوب الفدية عليه في الصيام من ماله أو من أبنائه قياسا على وجوب زكاة الفطر على فاقد العقل.

٣٢- الصيام في أجواء انتشار وباء (كورونا كوفيد ١٩) فرض لازم على من وجب عليه الصيام، إلا من اصيب به فحكمه كالمريض يفطر بإشارة الطبيب وعليه القضاء.

٣٣-( من أفطر يوما في رمضان دون عذر كأكل وشرب وجماع فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، فإن أفطر بجماع عامدا فعليه الكفارة بصيام شهرين متتابعين فإن عجز عن ذلك، فليطعم ستين مسكينا وإن افطر بغير ذلك كمن يأكل ويشرب عامدا فقد ارتكب كبيرة من الكبائر ولزمه القضاء والفدية بإطعام مسكين عن كل يوم مع التوبة.

٣٤- زكاة الفطر واجبة، فإن لم يجد ما يدفعه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويجوز أخراجها من بداية رمضان إلى ما قبل صلاة العيد، وتكون بعده صدقة من الصدقات، وتدفع للفقراء والأولى للإخوة والأخوات وباقي الأرحام، ولا يجوز دفعها لمن تجب عليك نفقته من أبوين وأجداد وابناء وأبناء البناء وزوجة.

٣٥- من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

٣٦-من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه.



لجنة الإفتاء في مجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج:



١- الشيخ د. حسين محمد قاسم/ رئيس مجلس علماء فلسطين

٢- الشيخ د. محمد أحمد عبد الغني/ نائب رئيس مجلس علماء فلسطين

٣- الشيخ د. محمد صالح الموعد/ رئيس الهيئة الإستشارية والناطق الرسمي للمجلس

٤- الشيخ هشام عبدالله عبد الرازق/ أمين سر مجلس علماء فلسطين

٥- الشيخ د. عبد الله حلاق

٦- الشيخ د. حسام صرصور/ المانيا

٧- الشيخ د. عبد الفتاح حجاج/غزة

٨- الشيخ سمير الجدي/ غزة

٩- الشيخ نزيه مصطفى النقوزي

١٠- الشيخ د. عبد الله كتمتو/سوريا

١١- الشيخ د. أبو محمد/ أمريكا