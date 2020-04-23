التعليم بغزة تكشف آلية اختتام العام الدراسي لكافة الصفوف

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، عن آلية اختتام العام الدراسي للصفوف من الأول إلى الحادي عشر.وقالت الوزارة في بيان توضيحي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن سيتم تقدير نتائج الطلبة للصفوف من الأول وحتى الرابع، وفق نتائج التقويم المستمر خلال الفصل الأول، وحتى الخامس من آذار/ مارس من الفصل الدراسي الثاني.وأوضحت أنه سيتم احتساب نتائج الطلبة من الصف الخامس وحتى الحادي عشر، للعام الدراسي الحالي، 80% من درجة الطالب، تحتسب وفقاً لنتيجته في الفصل الأول، و20% وفقاً لنتيجته من الشهر الأول للفصل الدراسي الثاني، وهذه النتائج مرصودة لدى الوزارة.وأشارت إلى أنه سيتم ترفيع الطلاب في الصفوف 1 إلى 11، إلى الصفوف التالية، ما عدا الطلاب الذين توافرت لديهم معايير الرسوب قبل 5 آذار/ مارس، وفقاً لتعليمات النجاح والإكمال والرسوب.وأكدت الوزارة، أنه سيتم إعداد مواد استدراكية لجميع الصفوف من 1 إلى 11، تعتمد على الأجزاء المهمة من المباحث المقرر، التي لم يتم الانتهاء من تدريسها وجاهياً، بالإضافة إلى الموضوعات الأساسية اللازمة، للتعلم اللاحق في الصفوف التالية، بحيث يتم تدريس هذه المواد خلال الشهر الأول، من الفصل الدراسي المقبل 2021-2020، والذي يمكن أن يبدأ مبكراً في حال تحسنت الظروف الصحية.وبيّنت التعليم بغزة، أنه سيتم تقييم أداء الطلاب في المواد الاستدراكية، بعد الانتهاء من تدريسها، وتحتسب درجتها ضمن درجات الطالب، في الشهر الأول من الفصل الدراسي المقبل.