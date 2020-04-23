إسرائيل تقترب من 200 وفاة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 191، لتقترب من دخول قائمة الـ 200 وفاة، في حين وصل عدد المصابين إلى 14592 مصاباً.



وقالت صحيفة (معاريف): إنه سجلت فجر اليوم، حالتا وفاة بالفيروس لمسنين من نزلاء مركز لعلاج الزهايمر في رمات غان.



ووفقاً للمعطيات الصادرة عن الصحة الإسرائيلية، فقد بلغ عدد المصابين بحالة خطيرة 136 مصاباً، منهم 107 موصولين بأجهزة تنفس صناعي، في حين بلغ عدد المتعافين 5334.



يشار إلى أن عدد الحالات النشطة، التي تخضع للمتابعة الصحية حاليا 9067 حالة.