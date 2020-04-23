تعافي أصغر مريض مصاب بفيروس (كورونا)

(كورونا) في البلاد، يتعافى من المرض، بعد استخدام مزيج من العقاقير المضادة للفيروسات.



وأوضح الطبيب، أنه بعد مشاورات مكثفة مع صيادلة وخبراء طبيين آخرين، قرر الفريق استخدام عقاقير مضادة للفيروسات لعلاج الرضيع.



وقال طبيب الأطفال، فيصل مولى الصراط، الذي عالج الرضيع بمعهد بامراسنارادورا للأمراض المعدية في بانكوك: "الاستراتيجية التي استُخدمت في علاج هذا الطفل، كانت بإعطائه العلاج لمدة 10 أيام".



وأضاف "أجرينا له فحصاً صحياً كل يوم، وبعد ثلاثة إلى خمسة أيام من ذلك، أظهرت الأشعة السينية بوادر على تعافيه تدريجياً".



ورغم تحديات علاج رضيع عمره أقل من عام، بسبب القيود على إعطائه أدوية معينة قال فيصل، إن الأعراض على الطفل الصغير بدت أقل حدة من البالغين.



رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (الشرق الأوسط) عن طبيب تايلاندي، قوله: إن رضيعاً عمره شهر واحد في تايلاند، كان أصغر مريض بفيروس