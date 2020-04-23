الصين: 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)





من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الصينية في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الدولة الصيني، أمس الأربعاء، أنها ستولي اهتماماً بالغاً للتعامل مع بؤر انتشار عدوى (كورونا)، وخاصة في المستشفيات، حسبما جاء في اجتماع حكومي، عقده رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ.



ودعت الحكومة إلى توسيع حملة الكشف عن الإصابات بالفيروس في البلاد بواسطة الفحوص، وتصنيع تجهيزات أكثر فعالية.



رام الله - دنيا الوطنأكدت لجنة الصحة الصينية، اليوم الخميس، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، مشيرةً إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.ووفق وكالة (شينخوا) فقد قالت اللجنة: إن "من بين الإصابات الجديدة، هناك 6 حالات، جاءت من الخارج، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 82798 حالة، والوفيات 4632".