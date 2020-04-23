1738 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في أمريكا

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجّلت الولايات المتّحدة، وفاة أكثر من 1738 شخصاً، بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، في انخفاض كبير بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجّلة في الليلة السابقة، والتي بلغت 2751 حالة، بحسب بيانات لمركز جامعة جونز هوبكنز، المرجع الأميركي المعتمد في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا) المستجد.



ووفق ما نقلت وكالة (رويترز) فقد ارتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة إلى 839675 إصابة، فيما خضع نحو 4,5 ملايين شخص حتّى اليوم لفحص (كورونا).



يذكر، أن ولاية نيويورك تعتبر أكبر بؤرة (كورونا) في الولايات المتّحدة، إذ سجّلت لوحدها أكثر من 15 ألف وفاة، أي ثلث الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد.