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السيسي يُحذر من اتخاذ "إجراءات أصعب" إذا تطور وباء (كورونا)

السيسي يُحذر من اتخاذ "إجراءات أصعب" إذا تطور وباء (كورونا)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواطنيه للالتزام بالتعليمات، التي أقرتها الحكومة، والخاصة بمكافحة تفشي فيروس (كورونا) المستجد، متحدثاً عن "إجراءات أصعب" إذا تطور الوضع.

وقال السيسي، في كلمة له بمناسبة افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة السويس، موجهاً حديثه للشعب: "من فضلكم انتبهوا معنا، وساعدونا أكثر، فيما يتعلق بثقافة التباعد الجسدي، والتطهير، والبعد عن التجمعات بالشكل الذي نتمناه، سواء في وسائل المواصلات أو غيرها".

وأضاف "أرجو أن (الإجراءات المتبعة) تزيد الفترة المقبلة، كي لا يحدث تأثير كبير، إذا تطور الأمر، سنقر إجراءات صعبة وقاسية مقارنة بالمتبع الآن".

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