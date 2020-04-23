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شؤون فلسطينية

بلدية رام الله تبادر بخصم (5%) من الراتب لزملائهم العاملين بطوارئ البلدية

بلدية رام الله تبادر بخصم (5%) من الراتب لزملائهم العاملين بطوارئ البلدية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توجهت نقابة العاملين في بلدية رام الله، بمبادرة إلى مجلس بلدي رام الله، طلبت فيها خصم (5%) من راتب العاملين في بلدية رام الله، كمكافأة لعمال الطوارئ في البلدية.

وقالت النقابة في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن هذه المبادرة الطيبة من جميع العاملين في بلدية رام الله، هي لفتة تقدير واحترام وشكر لفريق بلدية رام الله، العامل في الميدان في فترة الطوارئ التي تواجهها المدينة، لمكافحة انتشار وباء (كورونا)، وتقديراً لجهودهم من أجل الحفاظ على رام الله نظيفة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

من جهته، رحب المجلس البلدي بهذه المبادرة، التي تؤكد حرص ومسؤولية النقابة والعاملين على دورهم في دعم جميع جهود البلدية، والعاملين في فريق الطوارئ، من أجل مدينتهم رام الله وجميع المواطنين فيها، ومن جانبه أيضاً اعتمد المجلس البلدي صرف مكافآت للعاملين في أقسام النفايات والصرف الصحي والتعقيم.

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