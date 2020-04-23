ترامب يُرجّح عودة (كورونا) مستقبلًا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن جائحة فيروس (كورونا) المستجد، قد تعود لاحقاً إلى الولايات المتحدة، لكنه اعتبر أنه سيتم إيقاف هذه الموجة الجديدة المحتملة بطريقة سريعة.



وأضاف ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، الذي نقلت شبكة (سكاي نيوز): "من الممكن أن نواجه عودة لبعض عناصر فيروس (كورونا)، لكن سيتم إيقافها.. وهذا لن يكون مشابهاً للوضع الحالي بأي شكل من الأشكال".



وأوضح أن الولايات المتحدة، باتت تملك سياسة احتواء أفضل لفيروس (كورونا)، مشيراً إلى أن إدارته لديها "طريقة" لإيقاف الجائحة، حال عودتها في المستقبل.



وخلال المؤتمر، تحدث مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية، روبيرت ريدفيلد، بشأن تصريح سابق عن الموجة الثانية لـ (كورونا).



وقال: "أعتقد أنه من المهم التشديد على ما لم أقله، لم أؤكد أن هذه الموجة الثانية، ستكون الأسوأ، قلت إن الوضع سيكون أصعب وربما أكثر تعقيداً لأننا سنواجه تبادلاً للأدوار بين الإنفلونزا وفيروس (كورونا) بشكل متزامن".