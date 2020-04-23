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كالمنشآت النووية.. بومبيو: على الصين فتح مختبراتها للتفتيش بشأن (كورونا)

كالمنشآت النووية.. بومبيو: على الصين فتح مختبراتها للتفتيش بشأن (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو: إنه قلق بسبب الإجراءات التي تتخذها الصين بشأن أمن مختبراتها الحساسة وسط جائحة (كورونا) التي تعصف بالعالم.

ووفق ما نقلت وكالة (رويترز) فقد دعا بومبيو، بكين للسماح لمفتشين دوليين بالدخول لتلك المنشآت.

ورفض بومبيو، استبعاد أن يكون الفيروس القاتل، قد تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية، وهو سيناريو تنفيه بكين بشدة.

وقال بومبيو: "عليكم أن تتذكروا.. أن هذه المختبرات لا تزال مفتوحة داخل الصين، هذه المختبرات التي تحتوي على مسببات أمراض معقدة كانت تجري دراستها، ليس فقط معهد ووهان لعلم الفيروسات".

وأضاف: "من المهم أن يتم التعامل مع هذه المواد بطريقة آمنة ومأمونة، بحيث لا يكون هناك إطلاق عرضي".

وأورد بومبيو مثالاً المنشآت النووية، مشيراً إلى عمليات التفتيش العالمية الصارمة لضمان السلامة فيها.

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