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هزة أرضية تضرب السعودية

هزة أرضية تضرب السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بوقوع هزة أرضية شرق محافظة القنفذة على عمق 9 كم، أمس الأربعاء.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، قال المتحدث الرسمي للهيئة، طارق أبا الخيل: إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، سجلت هزة أرضية مساء الأربعاء شرق محافظة القنفذة، بلغت قوتها 2.7 درجة على مقياس (ريختر) وعمقها 9 كم".

وأكد متحدث هيئة الزلازل، أن هذه ليست المرة الأولى، حيث يحدث نشاط زلزالي متكرر، وعلى فترات متباعدة.

ودعا أبو الخيل المواطنين إلى عدم الذعر، مؤكداً أن هذه الزلازل صغيرة القوة، ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس اليسير من قبل المواطنين.

ويذكر، أن آخر هزة أرضية، شهدتها المملكة العربية السعودية، الاثنين 17 شباط/ فبراير الماضي، شمال غرب المدينة المنورة.

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