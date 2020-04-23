وزارة الصحة تتسلم أجهزة تكثيف أكسجين من (يونيسف) ووكالة التنمية البريطانية









رام الله - دنيا الوطنتسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، أجهزة تكثيف أكسجين من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) ووكالة التنمية البريطانية (DFID).جاء ذلك، بحضور وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، والدكتورة سيلينا بدروفيتش، مديرة برامج الصحة والتغذية في (يونسيف) والدكتور جيرالد روكينشف، مدير الصحة العالمية في فلسطين.وقالت الكيلة، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" إنه سيتم توزيع هذه الأجهزة على مراكز الحجر الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مقدمة شكرها الجزيل لـ (يونسيف) ووكالة التنمية البريطانية.وأضافت الكيلة، إنه سيتم تسليم 15 جهازاً إضافياً خلال الأسابيع المقبلة.