سلطة النقد تبحث مع وزارة العمل الوضع الاقتصادي بظل تفشي (كورونا)

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

التقى محافظ سلطة النقد، السيد عزام الشوا، في مكتبه برام الله، بوزير العمل، نصري أبو جيش، وجرى التباحث بينهما في الوضع الاقتصادي في ظل الأزمة الراهنة، الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا).



وبحسب ما ورد لـ "دنيا الوطن" تم الاطلاع خلال اللقاء على آخر المستجدات، والإجراءات التي تقوم بها كل من سلطة النقد، ووزارة العمل للتخفيف من تداعيات الأزمة على الفئات والأسر المتضررة.



وأوضح المحافظ، أن سلطة النقد، شجعت البنوك على توجيه ميزانيات المسؤولية الاجتماعية، لدعم جهود الحكومة والقطاع الصحي؛ لمواجهة جائحة (كورونا) والحد من انتشارها في فلسطين، وتوفير موارد لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للشرائح المتضررة من هذا الوباء، وخاصة من خلال صندوق (وقفة عز)، الذي تم تشكيله بتوجيهات حكيمة من الحكومة الموقرة لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية الراهنة.



وبدوره، أكد وزير العمل، أن أزمة (كورونا) تسببت بأضرار كبيرة للعمال الفلسطينيين، مشيراً إلى أن وزارة العمل، أطلقت قبل بضعة أيام برنامج دعم العمال المتضررين من فيروس (كورونا) في السوق المحلية، وأن التدخل الأول، يشمل 35 ألف عامل فقدوا وظائفهم.