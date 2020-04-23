شؤون فلسطينية

قُبيل رمضان.. تَعرّف على أسعار الدجاج في قطاع غزة

قُبيل رمضان.. تَعرّف على أسعار الدجاج في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
شهدت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الخميس 23/4/2020، استقراراً على الاتفاع، حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم 11.5 شيكلاً، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 24 شيكلاً، وكبدة الدجاج 18 شيكلاً، وفخذ الدجاج 14 شيكلاً، وكيلو جناح الدجاج 10 شواكل.

وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم الخميس:

1 - كيلو الدجاج حي 11.5 شيكلاً.

2 - كيلو استيكات 25 شيكلاً.

3 - دبوس الدجاج 16 شيكلاً.

4 - كيلو فخذ الدجاج 14 شيكلاً.

5- كيلو صدر الدجاج 24 شيكلاً.

6- كيلو كبدة الدجاج 18 شيكلاً.

7- كيلو جناح الدجاج 10 شواكل.

8- كيلو الشيش 25 شيكلاً.

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