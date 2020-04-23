الكشف عن تفاصيل لقاء سابق بين قادة حماس وبن سلمان

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

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رام الله - دنيا الوطن

كشف عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، محمد نزّال، تفاصيل لقاء سابق جمع قادة الحركة بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.



وقال نزّال، في تصريحات نشرتها قناة (الشرق) المصرية المعارضة: إن اللقاء تم في الفترة التي كان فيها بن سلمان وليا لولي العهد (نيسان/ أبريل 2015- 21 حزيران/ يونيو 2017).





وحضر اللقاء، قادة الصف الأول في المكتب السياسي للحركة، وفي مقدمتهم رئيس المكتب حينها، خالد مشعل، موضحًا أن الترتيب في ذلك اللقاء، كان بأن يُعقد لقاء آخر في وقت لاحق، إلا أن ذلك لم يتم.



وأكد نزّال أن اللقاء بابن سلمان ترتب عليه إطلاق السلطات السعودية سراح المسؤول في "حماس"، ماهر صلاح، الذي اعتقل عدة شهور رفقة آخرين.



نزّال تحدث في اللقاء أيضاً عن العلاقة الجيدة للحركة مع القيادة السعودية، إبان حقبة الملك فهد، والملك عبد الله.



وتابع بأن الملك فهد تبرع للحركة بخمسة ملايين ريال، أوصلها نجله عبد العزيز، فيما تبرع الملك عبد الله حين كان وليا للعهد بمبلغ 10 ملايين ريال، أوصلها نجله متعب.



وقال نزال: إن الحركة قبل عهد الملك سلمان، كانت لديها علاقات متينة مع السعودية، وعقدت لقاءات مع رئيس الاستخبارات السابق تركي الفيصل، والرئيس الحالي خالد الحميدان، ومسؤولين آخرين.