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العراق: الكاظمي يُقدم مرشحي 14 وزارة والخلاف يحتدم على الدفاع والداخلية

العراق: الكاظمي يُقدم مرشحي 14 وزارة والخلاف يحتدم على الدفاع والداخلية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مصادر مطلعة على المباحثات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة في العراق، عن أسماء المرشحين لشغل 14 حقيبة وزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي.

وقالت المصادر وفق وكالة (يقين): إن "الكاظمي عرض على قادة القوى الشيعية خلال اجتماع عقد مساء اليوم، أسماء مرشحيه لشغل 14 حقيبة وزارية".

ولم يقدم الكاظمي المرشحين للوزارات السبع المتبقية، وفي مقدمتها: الداخلية والدفاع؛ لاستمرار الخلافات بشأنها لغاية الآن.

وأكدت المصادر أن المرشحين، تم اختيارهم عبر المحاصصة الحزبية والطائفية، وعبر الاتفاقات المبرمة بين الكاظمي وقيادات الكتل السياسية.

وأضافت المصادر: أن "المرشحين هم: مرشح وزارة التخطيط/خالد بتال، مرشح وزارة الخارجية/حارث حسن، مرشح وزارة التعليم العالي/إبراهيم بحر العلوم،  مرشح وزارة المالية/فؤاد حسين، مرشح وزارة العدل/خالد شواني ، مرشح وزارة البلديات/ ريزان محمد،  مرشح وزارة الزراعة/محمد شياع، مرشح وزارة النفط/هشام صالح داود، مرشح وزارة الموارد المائية/جاسم محمد الأسدي، مرشح وزارة الكهرباء/عدنان الزرفي، مرشح وزارة العمل /كاظم السهلاني، مرشح وزارة الثقافة/ هاشم الشديدي، مرشح وزارة الداخلية/مزاحم التميمي، مرشح وزارة التربية/مزاحم الخياط وفلاح محمود احمد لاختيار احدهما".

وكشف مصدر سياسي مطلع في وقت سابق الأربعاء، عن اجتماع للكاظمي مع القيادات الشيعية لحل الخلافات بشأن التشكيلة الوزارية، حيث اجتمع مع زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وزعيم ائتلاف الفتح، هادي العامري، ورئيس الهيئة السياسية لكتلة سائرون، نصار الربيعي، وعدنان فيحان عن حركة صادقون، لإنهاء الخلافات بشأن الكابينة الوزارية".

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