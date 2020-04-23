صحيفة: ازدياد فرص نجاح صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، اليوم الخميس، إنه ازدادت فرص نجاح التوصل لصفقة تبادل أسرى بين حركة (حماس) وإسرائيل.



وأفادت الصحيفة اللبنانية المقربة من (حزب الله)، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ "فرص نجاح صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، تزداد يوماً بعد آخر، مشيرةً إلى أنّ هذا المنحى عزّز تشكيل حكومة موحدة في إسرائيل، كما ترجّح التقديرات في تل أبيب وغزة على السواء".



وأضافت الصحيفة: "تفاصيل مسار المفاوضات، وفق مصدر في حركة (حماس) الذي شرح موقف الحركة من فكرة التبادل على مرحلتين، مؤكداً تلمّس البوادر الإيجابية عبر خطوات الوسيط المصري، الذي بدأ في إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين لديه".



وتابعت، أنّ "الاتفاق الحكومي في إسرائيل، بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، زاد من فرص تحقيق صفقة تبادل للأسرى، فيما أبدى الوسيط المصري بادرة حسن نيّة تجاه حركة (حماس)، بالإفراج عن 4 أطباء من قطاع غزة، كانت تعتقلهم السلطات المصرية منذ قرابة عام ونصف العام".