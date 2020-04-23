الاحتلال يعتقل أربعة شبان من بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة شبان من بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت مراد عبد الله أبو عاهور (23 عاماً)، من منطقة شارع الصف، وإبراهيم عطا الهريمي (24 عاماً) من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.



وفي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين وفتشتها، واعتقلت الشابين عنان موسى البدن (21 عاماً)، وحمزة أمين صباح (28 عاماً).