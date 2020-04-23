حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة اليوم وارتفاعها غداً

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، ربيعيا لطيفاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



وأوضحت الدائرة ان الجو يكون يوم غد الجمعة، جافاً وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج .