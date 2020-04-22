شؤون فلسطينية

كميل: جهاز الامن الوقائي ضبط مختبراً قيد التجهيز لزراعة المخدرات بسلفيت

كميل: جهاز الامن الوقائي ضبط مختبراً قيد التجهيز لزراعة المخدرات بسلفيت
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل عن قيام جهاز الامن الوقائي في المحافظة بضبط مختبرا حديثا لزراعة المخدرات قبل تشغيله.

حيث قام جهاز الامن الوقائي في محافظة سلفيت وبتوجيهات ومتابعة واشراف شخصي من محافظ سلفيت اللواء كميل‎ على العمليه ومعه قائد المنطقه العميد اركان حرب ايهاب السعيدني ومدير الامن الوقائي في سلفيت العقيد سامر ربيع ‎مساء اليوم الاربعاء ، بضبط مختبرا حديثا قيد التجهيز لزراعة المخدرات في احدى بلدات المحافظة.

وثمن محافظ سلفيت اللواء د. كميل هذا الانجاز الكبير لجهاز الامن الوقائي بالمحافظة، مبينا انه تم بناء على معلومات استخباراتية ومتابعة حثيثة ما ادى الى اكتشاف هذا المختبر مبكرا قبل تشغيله، وتجنيب ابناء شعبنا واهلنا في محافظة سلفيت تبعات هذه الجريمة واثار كارثية مدمرة.

واكد المحافظ ان الازمة الراهنة وانتشار فايروس كورونا لن يثني محافظة سلفيت ومؤسساتها وخاصة اجهزتها الامنية عن القيام بواجباتها تجاه حفظ امن وامان المواطنين في المحافظة؛ داعيا الاهالي لعدم التستر على ضعاف النفوس ونبذ كل من يحاول العبث بأمنهم ومقدراتهم.

وفي سياق اخر التقى محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل ممثلين عن عائلات سلفيت، في المركز الجماهيري، بحضور قائد المنطقة العميد اركان حرب ايهاب السعيدني ومدراء الاجهزه الامنيه وامين سر الاقليم عبد الستار عواد ورئيس بلدية سلفيت عبدالكريم زبيدي وأعضاء البلدية.

وفي مستهل جلسته أكد المحافظ كميل على الاجراءات والقرارات التي وضعها فريق الطوارئ بالمحافظة لمنع انتشار وباء كورونا على كافة الصعد ، وذلك حفاظا على امن وسلامة ابناء المحافظة من فيروس كورونا.

و اشاد المحافظ كميل بجهود فريق الطوارئ وقادة المؤسسةالامنية ولجان الطوارئ المحلية في ادارة الازمة ومواجهة الوباء المستجد والتي تاتي انسجاما مع اعلان السيد الرئيس "ابو مازن" حالة الطوارئ في فلسطين وقرارات دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية.

كما وثمن المحافظ كميل دور بلدية سلفيت في تقديم المساعدات للمواطنين،منوها الى الإجراءات المتخذة لترتيب عودة المسافرين من الخارج و التسهيلات التي سيتم منحها خلال شهر رمضان ،مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات و التوجيهات الصادرة عن الحكومة و لجنة الطوارئ المركزية ،وتخلل اللقاء مداخلات وطرح اسئلة من قبل ممثلي عائلات البلدة الحضور والإجابة عليها من قبل محافظ سلفيت.

ويذكر أن المحافظ كميل كان قد كلف كل من امين سر حركة فتح ورئيس البلدية للتواصل مع ممثلي العائلات لتنفيذ هذا اللقاء، وقد اكد على انه سعقد العديد من اللقاءات في المدينه وكافة القرى والبلدات خلال الفترة القادمة وذلك للاطلاع على أبرز احتياجات المواطنين.

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